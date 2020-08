La Traviata, il contagio del cuore al Busnelli Giardino Magico

Un lettura più che mai attuale dell’opera lirica più famosa e rappresentata al mondo, legata al destino tragico della protagonista, afflitta dal romantico mal sottile della tubercolosi.

Ma la sorte toccata alla “traviata” Violetta Valery, la sua malattia polmonare che tanto ricorda lo sciagurato covid dei giorni nostri, non trasmette alcuna epidemia.

La sua commuovente vicenda umana, messa in musica da Giuseppe Verdi diffonde invece un meraviglioso “contagio del cuore”: una pandemia di emozioni inesauribile, che suscita un amore immenso per quest’opera lirica e il suo energico messaggio di vita.

SABATO 29 AGOSTO ORE 21.00

Busnelli Giardino Magico a Dueville

LA TRAVIATA IL CONTAGIO DEL CUORE

la vera storia della “paziente uno”

dall’opera di GIUSEPPE VERDI

e dal romanzo di ALEXANDRE DUMAS

Ingresso Gratuito

Registrazione all'evento consigliata, al seguente link:

https://forms.gle/6unTcc7ej4C4LQRJA

Personaggi e interpreti

Violetta Valery SONIA VISENTIN

Alfredo Germont RODRIGO TROSINO

Giorgio Germont ANDREA CORTESE

pianoforte GERARDO FELISATTI

testi e narrazione DANIELE NUOVO

A cura dell'associazione Liricamente

In collaborazione con il Comune di Dueville assessorato alla Cultura e con Dedalofurioso

