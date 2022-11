La Trappola debutta con “All’ombra del frassino”

Sipario su un debutto al Teatro Roi di Monticello Conte Otto, che sabato 26 novembre alle 21, nell’ambito della stagione di spettacolo organizzata dalla locale compagnia Astichello con il sostegno del Comune, ospita la “prima” de “All’ombra del frassino… tutti se la spassino!” di Enzo Consoli, nuovo allestimento de La Trappola di Vicenza.

Con la regia di Pino Fucito, la nota formazione vicentina accompagnerà il pubblico a conoscere un imprenditore in cattive acque, Gianfilippo Raviati, al quale sta per arrivare un controllo fiscale che certamente gli darebbe il colpo di grazia. Aiutato dal ragionier Binazzi e approfittando dell’assenza della moglie Laura, l’uomo pensa allora di contrattaccare con le armi della seduzione e della corruzione. Ma quando l’ispettore Arsenio arriva, le cose prendono una piega del tutto non prevista, in un crescendo di equivoci e situazioni comiche che sfociano nel paradossale.

“L’affascinante varietà umana - commenta il regista Pino Fucito - diventa in teatro una magica fucina di divertimento, creando piacevoli contrasti e spassose situazioni. Ho voluto proprio giocare sul contrasto a vari livelli: per esempio, a una scenografia volutamente minimalista, austera e bicromatica, si contrappongono personaggi colorati nel carattere e nel costume; a un’apparente seriosità d’un personaggio, quale può essere un pubblico ufficiale come l’ispettore delle tasse, fa da contraltare l’esilarante improbabilità del personaggio che riveste tale ufficio”.

Sul palcoscenico saranno impegnati, oltre allo stesso Fucito, Stefano Farina, Maria Maddalena Galvan, Lidia Munaro e Marco Francini.

Attiva dal 1983, la compagnia La Trappola vanta un repertorio ampio e composito, che spazia dai grandi classici a testi contemporanei, con un invidiabile carnet di premi conquistati. L’ultimo in ordine di tempo è proprio di questi giorni: la vittoria al Premio nazionale “Mecenate XL” con “Le mirabolanti fortune di Arlecchino e peripezie dei comici dell'arte".

La rassegna di Monticello Conte Otto è realizzata con la collaborazione della sezione locale della FIDAS – Associazione Donatori di Sangue, della Pro Loco, dell’Unità Pastorale dell’area e del Comitato veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori - FITA.

Biglietti a 10 euro. Prenotazione e prevendita al numero 333 2413381 tutti i giorni dalle 16 alle 19.30; oppure al Teatro Roi il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato due ore prima della rappresentazione. Informazioni: 0444 947511 (Comune); 333 2413381 (Compagnia Astichello); 0444 324907 (Fita Veneto). Accesso consentito secondo le normative sanitarie vigenti.