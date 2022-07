La superluna di luglio sui Berici, escursione guidata

Sorge isolata tra le verdi colline di Nanto e Castegnero: l'Antica Pieve di Nanto. D'origine molto antica, questa Pieve è attestata per la prima volta nel 1297, quando la chiesa era di proprietà dei Canonici del Duomo di Vicenza. Percorreremo un tratto del sentiero dei Monti di Nanto, passando poi per il Monte delle Rose. Se saremo fortunati la Superluna dovrebbe ergersi maestosa, poichè la Terra si troverà a "solo" 357.000 km dalla Luna, quando il valore medio è di 384.400 km. Si passa anche per il covolo murato, una suggestiva grotta con tanto di tavolo per bere qualcosa. Sarebbe bello portare un dolcetto da condividere con tutt*!

Lunghezza: 6 KM

Dislivello: 300 mt

Difficoltà: FACILE

Durata: 3 ore circa

Partenza: Antica Pieve di Nanto - Vi

ORE: 19.45

COSTO: 12 euro

INDOSSARE SCARPE DA TREKKING+ un ABBIGLIAMENTO IDONEO.

ZAINO CON ACQUA, SNACK E UNA TORCIA.

In caso di MALTEMPO l'escursione sarà rinviata.

DOG-FRIENDLY: Cani al guinzaglio.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE: LAURA TORRESIN (Guida Naturalistica-ambientale abilitata e AIGAE nr. VE361) cell: 3409149681