La strana coppia, la celebre commedia in scena a Cassola

La più celebre commedia scritta da Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900 nella nuovissima produzione del Teatro Fuori Rotta.

Lo spassosissimo testo narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Felix ed Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme. Un incontro-scontro quotidiano che darà vita a continui battibecchi e colpi di scena in un turbinio di capovolgimenti di fronte.



In concomitanza con Giornata mondiale del Teatro (27 marzo). Un omaggio al teatro e a uno dei più produttivi drammaturghi del ‘900.



Produzione: Teatro Fuorirotta

Di Neil Simon

Regia: Gioele Peccenini

Cast: Giacomo Aghergheloae, Giulio Cocchiarella, Fausto Fusto, Gioele Peccenini, Anna Scomparin, Marta

Zanellato



Lo spettacolo verrà presentato il 26 Marzo alle ore 21.00 presso l'Auditorium Vivaldi di Cassola.



Biglietti: € 10 intero - € 8 ridotto

Ridotto per i residenti di Cassola e gli iscritti alle associazioni.





La biglietteria in teatro sarà aperta 1 ora prima degli spettacoli e ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30