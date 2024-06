Escursione: “La strada delle 52 gallerie”

“LA STRADA DELLE 52 GALLERIE”

Domenica 30 giugno 2024 - Monte Pasubio



Escursione guidata fino al rifugio Achille Papa percorrendo la Strada delle Prima Armata meglio conosciuta come Strada delle 52 Gallerie che da Bocchetta Campiglia arriva fino alle Porte del Pasubio. Una strada ardita di oltre 6 km di cui più di 2 km in gallerie (indispensabile torcia frontale), e i rimanenti a mezza costa da dove si gode una vista sulle vicine Piccole Dolomiti e sul Carega.



RITROVO

Ore 8.45 presso il parcheggio della Strada delle 52 Gallerie, Bocchetta Campiglia, Posina, Vicenza (parcheggio a pagamento Euro 6,00 solo in monete)

Riferimento Google Maps: https://goo.gl/maps/2SFmvZixMfBe2Ubr8

DETTAGLI TECNICI

- durata: 7/8 ore circa (incluse soste e spiegazioni della Guida)

- lunghezza: 16 km circa

- dislivello in salita: 850 metri circa

- altitudine massima: 2000 metri circa

- difficoltà: MEDIO/IMPEGNATIVO (alcuni brevi tratti esposti)

- pranzo: al sacco

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E’ richiesta la prenotazione per gestire al meglio l’organizzazione e la logistica.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi ai soli recapiti sotto indicati entro le ore 18.00 di venerdì 28 giugno 2024, fino ad esaurimento posti (posti limitati).

Cellulare: +39 328.63.43.777

Mali: info@enricofornasetti.it

COSTO

- adulti: Euro 25,00

- ragazzi dai 12 ai 16 anni: Euro 15,00

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarpe/scarponcini da trekking con buon grip e suola scolpita tipo Vibram, meglio alti alla caviglia

- abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

- guscio impermeabile tipo Goretex/Event/ecc. e copri zaino in caso di pioggia

- zaino con acqua e/o bevande calde, snack, copricapo, guanti, occhiali da sole e crema solare

- lampada/torcia (meglio se frontale)

- cambio asciutto da tenere in auto

GUIDA

Enrico Fornasetti

Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta al Registro Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche.

Professione esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (G.U. n. 22 del 26 gennaio2013).

Guida Associata AIGAE.

La Guida si riserva la facoltà di modificare la percorrenza e l’itinerario dell'escursione in funzione delle condizioni di criticità che si dovessero eventualmente presentare, finanche ad annullarla, per garantire l'incolumità dei partecipanti.



