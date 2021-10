"LA STRADA CHE CI AVEVA SEDOTTI": escursione guidata alle 52 Gallerie del Pasubio

Autentico museo all’aperto, la Strada delle 52 Gallerie fu realizzata dall’esercito italiano in soli 9 mesi e in piena guerra, tra il marzo e il dicembre del 1917, per collegare le retrovie dell’alta Val Leogra alla contesissima zona sommitale del Pasubio. Arditissima, vince pareti strapiombanti, profondi valloni e anguste gole. Lo sviluppo in galleria copre più di un terzo del tracciato totale. La Strada delle Gallerie non smette mai di stupire. Perché è stata costruita? Chi sono gli uomini che l’hanno ideata e realizzata? Con quali mezzi e in quali condizioni? Lungo il percorso, attraverso la narrazione di storie di uomini, troveremo risposta a queste domande, e ammireremo insieme la bellezza e le particolarità dell’ambiente che questa incredibile strada attraversa.

PER INFO E PRENOTAZIONI telefono 349 4658514 e-mail lauracauzzi@gmail.com PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi entro le ore 16.00 del giorno precedente all'escursione.

Ritrovo DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 ore 9.00 a Bocchetta Campiglia.

L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA IN CASO DI MALTEMPO.

DETTAGLI TECNICI -durata dell'escursione: 7 ore circa, soste incluse -dislivello complessivo in salita: 780 metri circa -altitudine: tra quota 1216 e quota 2000 -difficoltà: impegnativo

ATTREZZATURA CONSIGLIATA -scarponi e bastoncini da trekking -abbigliamento a strati adeguato alla stagione -borraccia con almeno 1,5 lt d'acqua -torcia elettrica (indispensabile) -pranzo al sacco

PREZZI PER PERSONA -adulti: 18 euro -ragazzi dai 14 ai 18 anni: 15 euro