La storia di Pierino e il lupo, in scena questa domenica al Millepini di Asiago

Mediata dal la figura di un cantastorie, LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO di Prokofiev vien contestualizzata dalla compagnia Tib Teatro in una realtà di emigrazione.

Pierino, bambino “ solo” in un paese popolato da sol i vecchi ha come “amici del cuore” l ’uccellino, l’anitra e i l gatto. Una grande fame accomuna Pierino, gli abitanti di quel paese e i l lupo che per mangiare, proprio come loro, deve “migrare” …

Ma i lupi a questo mondo sono tanti e hanno tanti volti, bisogna imparare a riconoscerli e a difendersi…



Il fascino della composizione di Prokofiev sta nella felice intuizione di far raccontare la storia con la musica, di fare di ogni strumento dell’orchestra un personaggio. Per questo gli attori utilizzeranno i loro strumenti: la parola e il corpo, la danza e le immagini.



Consigliato dai 4 anni