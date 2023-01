La storia di Luigi Santacaterina, internato in Germania, per la Giornata della Memoria a Zugliano

Per la Giornata della Memoria il comune di Zugliano propone una messa in scena della storia di Luigi Santacaterina, internato in Germania, al Centro Polifunzionale Zagorà.

Un diario rimasto nel cassetto del comodino per anni. Un diario che quasi non si poteva nominare, perché il dolore raccontato in quelle pagine era così forte, che il lavoro nei campi non riusciva a far dimenticare.

Luigi Santacaterina, è stato internato in un campo di lavoro in Germania durante la seconda guerra mondiale.

La sua storia è raccontata da Maria, sua moglie, attraverso la voce di Eleonora Fontana. Le musiche che accompagnano, quasi come un canto evocativo, sono di Davide Peron.

Luigi non ha mai voluto raccontare i tormenti vissuti, non aveva parole per spiegare cosa vuol dire sopravvivere ad un amico che ti muore vicino.

Tutto ciò che si sa, è contenuto in un diario che Luigi Santacaterina ha scritto durante il periodo di prigionia.

Eleonora Fontana

Davide Peron

Zugliano (VI)

Centro Polifunzionale Zagorà

Venerdì 27 gennaio 2023 - ore 20,30

#giornatadellamemoria