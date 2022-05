Sagra della Tagliata a Settecà questo fine settimana

La Sagra della Tagliata in località Setteca a Vicenza è una piccola, ma graziosissima festa paesana, si svolgerà dal 20 al 24 maggio 2022.

Alla Sagra di Setteca potrai gustare la gustosissima tagliata di Sorana, abilmente cucinata e selezionata da esperti cuochi.

Cuochi che non indosseranno il tocco da chef, ma la passione di chi si mette a servizio della comunità da anni, offrono a tutti i visitatori una cena squisita da gustare in compagnia.

In aggiunta alla specialità della tagliata, la cucina prepara gnocchi o bigoli al pomodoro, ragù, all'amatriciana e all'anitra come primi piatti. Tra i secondi troviamo la già nominata tagliata, il baccalà alla vicentina, il galletto, le salsicce e le costine accompagnati dall'immancabile polenta, patatine fritte, fagioli e crauti. Tra le altre leccornie della Sagra di Setteca offriamo una selezione di formaggi, diverse pizze farcite, le ghiotte frittelle e le mitiche torte artigianali cucinate dalle fidanzate, mogli, mamme e nonne della comunità.

Parallelamente allo stand gastronomico della Sagra di Setteca, a partire dal venerdi che è il primo giorno di sagra fino al martedi di chiusura, si esibiranno in concerti diverse band che daranno la possibilità di ballare fino a tarda serata sulla pista in acciaio. Durante tutta la serata saranno attive alcune giostre per bambini, il bar al centro del piazzale della chiesa, la fornitissima pesca di benificenza e quattro diversi punti cassa per rendere l'attesa durante l'ordinazione la più breve possibile.

Nonostante la Sagra di Setteca possa sembrare piccola e semplice, ogni anno rappresenta per la sua comunità e per tutti i visitatori un appuntamento a cui non mancare.

20 MAG. DALLE ORE 19:30 AL 24 MAG. ALLE ORE 22:00

17° Sagra della Tagliata 2022

Specialità culinaria: Tagliata di Sorana

TUTTE LE SERE STAND GASTRONOMICO

MENU

PRIMI: GNOCCHI O BIGOLI CON SUGO AL POMODORO, AL RAGÙ. ALL'ANITRA. ALL’AMATRICIANA

SECONDI: POLENTA E BACCALA. COSTINE E SALSICCE, GALLETTO, TAGLIATA, FORMAGGI.

HAPPY HOUR ORE 18:30 Tutte le sere

DJ SET DI TUTTE LE SERATE BY DYCHEKO

AMPIA POSSIBILITà DI PARCHEGGIO PRESSO C.C. PALLADIO