Sabato e domenica: debutta La Ringhiera in “Vita da cani?”

TeatroSei: doppio appuntamento di debutto, sabato 19 febbraio alle 21 e domenica 20 alle 16.30, al Teatro San Giuseppe, per “Vita da cani?”, nuovo spettacolo della compagnia La Ringhiera.

Scritto, diretto e interpretato da Riccardo Perraro, “Vita da cani?” è un invito all’ascolto di chi vive per strada: non per scelta, ma per il concatenarsi di una serie di eventi traumatici come la perdita del lavoro, del compagno di vita o della salute, che possono capitare a chiunque. A trovare una voce sono dunque gli invisibili, attraverso Bobo, un barbone insieme dolce e sfrontato, ironico e scorbutico,

Ingresso unico a 7 euro. Accesso nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): 327 9339863 dal mercoledì precedente ogni spettacolo, dalle 14 alle 20.