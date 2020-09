La riforma protestante nella città del palladio - visite guidate gratuite

Arriva l'autunno con i suoi colori, il clima mite e le vie di Vicenza divengono il luogo ideale per passeggiare alla scoperta della Riforma nella Città del Palladio.

L’iniziativa di visita guidata, con guida professionista, collega la Riforma Protestante ad alcune opere palladiane scoprendo una parte di storia per lo più sconosciuta e travisata.



Le visite prevedono un itinerario che partirà da Piazza Garibaldi (angolo Pescherie Vecchie - rif. Fontana) e si snoderà lungo le vie del centro storico.

L'evento è organizzato dall'associazione Native ODV in collaborazione con Evangelici Vicenza.



Le visite guidate sono gratuite. È necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: N. Verde 800 985 172 o visitando il nostro sito www.nativeonlus.it





LEGGI DI PIÙ:

La Vicenza del ‘500 sperimentò una riforma religiosa e sociale, modificando alcuni degli assetti politici ed ideologici della città e, molto probabilmente, anche la genialità di Andrea Palladio ne fu particolarmente influenzata. Tuttavia, il sogno di un rinnovamento durò solo fino agli anni ‘60, quando la persecuzione dell’Inquisizione romana costrinse molti ad emigrare. “L’esilio degli imprenditori aristocratici e la repressione del popolo ebbe notevoli effetti anche sull’economia vicentina. Se il Cinquecento aveva rappresentato per la città un periodo di grande vitalità produttiva, l’involuzione seicentesca consegnò la città ad una regressione tecnologica ed economica. Il dinamismo del Cinquecento definito anche il secolo del trionfo delle arti e delle lettere, venne sepolto dalle misure repressive adottate dalla Controriforma della Chiesa Romana”.