La Riforma Protestante nella Città del Palladio: visite guidate Gratuite

Riprendono le "passeggiate per le vie della Riforma". L’iniziativa collega la Riforma Protestante ad alcune opere palladiane scoprendo una parte di storia per lo più sconosciuta e travisata. Le visite, con guida professionista, prevedono un itinerario che partirà da Piazza dei Signori e si snoderà lungo le vie del centro storico per concludersi con una mostra tematica sulla Riforma in Via Borgo Casale 24/A.

Date:

Domenica 5 Giugno

Sabato 25 Giugno

Domenica 3 Luglio

Partenza da Piazza dei Signori Ore 16:30

Le visite sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione chiamando il N. Verde 800 985 172 www.evangelicivicenza.it