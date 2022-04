La primavera intorno al castello, escursione con visita ad un campo di mirtilli in fiore

Escursione sulle colline intorno al Castello Superiore di Marostica dedicato alle fioriture primaverili del sottobosco e dei prati. Lungo il percorso ci si ferma a visitare il campo di mirtilli dell’azienda agricola Frison Maria Rita, che in questo periodo sfoggiano bellissimi fiori.

ESCURSIONE SULLE COLLINE DI MAROSTICA CON VISITA AD UN CAMPO DI MIRTILLI IN FIORE

Dopo pranzo, dalle 14.00 alle 17.00 ci saranno due appuntamenti:

- Api didattica tra i mirtilli in fiore con gli esponenti del Gruppo Apicoltori di Marostica, Renato (presidente) e Corrado

- Conosceremo il Biodistretto Pedemontano Vicentino con alcune delle aziende agricole biologiche che ne fanno parte; conosceremo inoltre l'Azienda agricola di Marco Pigatto che ha un impianto di lavanda bio e la trasforma in olio essenziale.



QUANDO: domenica 1 maggio 2022

Ore 9:30

Ritrovo presso il bar La Stazione (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/uK8uptnmsbBHyEcc9

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 7 km, dislivello 150 m.

COSTI

ESCURSIONE CON GUIDA NATURALISTICO-AMBIENTALE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione, bastoncini da trekking (consigliati), dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)

L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.