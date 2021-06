Orgiano spettacolo teatrale: "La polenta quotidiana"

Echi d'Estate è anche teatro.



Nel maestoso parco di Villa Grazia Bevilacqua-Grazia si potrà assistere ad uno spettacolo unico: "La polenta quotidiana".



Stefania Carlesso: attrice e voce narrante

Cinzia Luisato: fisarmonica



La polenta quotidiana è uno spettacolo in parole e musica che racconta le donne di un tempo, un tempo coraggioso. L’amore, il lavoro, fuori e dentro casa, la maternità, antichi usi e costumi sono ripercorsi in un moderno filò costruito come dialogo tra la voce narrante e il suono de ‘na volta. A far da filo conduttore, perché il pane si vedeva una o due volte l’anno, proprio la polenta, consumata mattina, mezzogiorno e sera. La polenta quotidiana è uno spettacolo che celebra la mare de casa, ma anche la bellezza e il valore della memoria passando attraverso la riscoperta delle nostre radici, perché la tradizione “non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco”.



In caso di maltempo lo spettacolo si terrà sotto le barchesse.



Info: 346 249 4599



Scopri il calendario completo di Echi d'Estate mandando un messaggio al numero sopra oppure consultando la pagina Facebook o il sito istituzionale del Comune di Orgiano.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...