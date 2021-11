La pianista rivelazione Beatrice Rana al Teatro Comunale di Vicenza

Indirizzo non disponibile

Concerto in memoria del marchese Giuseppe Roi di Beatrice Rana pianoforte.

Reduce da una tournée oltreoceano dove ha suonato con la Los Angeles Philharmonic e la Boston Symphony, Beatrice Rana si ferma a Vicenza prima di ripartire per Stoccarda, Monaco e Colonia, dove l'attendono altri concerti. Applaudita in tutto il mondo, Beatrice ci presenta il suo Chopin, Debussy e, nel finale, un funambolico Stravinskij.

Nata in una famiglia di musicisti nel 1993, Beatrice Rana ha debuttato con l’orchestra all’età di 9 anni e da allora è stata ospite di numerosi Festival italiani ed esteri. Vincitrice di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, Beatrice ha ottenuto inoltre diverse borse di studio: dalla Yamaha Foundation of Europe, dal Miur con il Premio delle Arti per il suo straordinario e precocissimo talento musicale. Si è diplomata all’età di 16 anni con lode e menzione d’onore sotto la guida del M° Benedetto Lupo presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli.

PROGRAMMA

Frédéric Chopin - Quattro Scherzi

Claude Debussy - Études, Livre I

Igor Stravinsky - Tre movimenti da “Petrouchka”

Spettacolo: lunedì 29 novembre, 20:45 Sala Maggiore del TCV