Una facile escursione sulla Piana di Marcesina, una delle zone più rilevanti a livello naturalistico di tutto il Veneto. anche Mario Rigoni "Stern" che amava trascorre il suo tempo libero in Marcesina, le dedico una sua famosa frase:

“Ma ci saranno ancora degli innamorati che in una notte d’inverno…“ il resto lo scopriremo durante la visita guidata.

Il 29 ottobre del 2018 anche la Piana, come molti altri boschi altopianesi, venne colpita da una terribile sciagura, “Vaia”, il più forte e devastante ciclone che si ricordi in Italia. Migliaia d'alberi abbattuti dalla furia dei venti a quasi 200 km/h. Durante questa escursione andremo a vedere cosa è stato fatto, cosa rimane da fare e come la natura si riprende per sanare le sue ferite.

Ampi e luminosi spazi, torbiere d’alta quota, panorami a perdita d'occhio e radure silenziose, rese ancor più suggestive dal recente manto nevoso, non mancheranno. Ma anche luogo ricco di storia e di leggende. Un itinerario completamente immersi in un ambiente naturale di rara bellezza, che ha ispirato alcune delle opere di Mario Rigoni “Stern”

ESCURSIONE/CIASPOLATA: LA PIANA DI MARCESINA. Paesaggi invernali sull'Altopiano di Asiago.



Sabato 19 febbraio 2022



RITROVO: ore 9.00 Rifugio Valmaron località Valmaron di Enego.

DURATA ESCURSIONE: 4,30 ore circa

DIFFICOLTA': *media/facile

DISLIVELLO: 200 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com

COSTO ESCURSIONE: 25€

Ragazzi sotto i 15 anni: 15€

eventuale noleggio ciaspole e bastoncini 10 euro (in caso di neve sufficiente)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA o fino ESAURIMENTO POSTI

Per iscriversi:

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 349.7846205 oppure al numero con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE

- scarpe da trekking

- zaino

- vestiario adeguato alla stagione

- borraccia con sufficiente acqua

- berretto, guanti

- k-way/piumino

- occhiali da sole e protezioni solari