La pescatrice di perle, conversazione con Hannah Arendt

“La pescatrice di perle” è colei che raccoglie i tesori del pensiero e della tradizione che erano andati perduti ed è in grado di renderli attuali, di utilizzarli, talvolta, per raccontare il mondo e o per interpretare, spiegare, i momenti bui del tempo presente.

LA PESCATRICE DI PERLE - sabato 12 febbraio 2022 ore 21.00

Kitchen Teatro Indipendente

Breve conversazione con Hannah Arendt

La pescatrice di perle è uno spettacolo che parte dalla sua esperienza di apolide e di rifugiata attraverso la quale Hannah Arendt dà avvio ad una riflessione sull’umanità contemporanea irretita nelle maglie della burocrazia e caratterizzata spesso dall’assenza di ‘pensiero’: quell’attività della mente che attiva la capacità di giudicare e di distinguere il bene dal male.

Tenendo conto della sua biografia di donna e pensatrice che ha attraversato il ‘900, che è stata internata in un campo di prigionia per ebrei in Francia e ha perso la maggior parte dei suoi amici, dovendo affrontare l’immane tragedia dell’Olocausto, lo spettacolo vuole ripercorrere la storia di quegli anni e guardarla attraverso lo sguardo e la vita di Hannah Arendt, dando attenzione a quegli elementi critici ancora presenti nel nostro tempo, ai rischi che la tradizione occidentale ci ha lasciato, alla fragilità del pensiero che fa tentennare le nostre società verso l’esclusione e le dittature.

La Arendt non amava essere definita una ‘filosofa’, perché i filosofi si erano allontanati dalla sfera degli affari umani, creando quella pericolosa spaccatura tra pensiero e azione che ha caratterizzato il cuore della cultura occidentale. Lei si definiva una pensatrice, una esperta di teoria politica; ed è così che noi vogliamo raccontarla, una pensatrice appassionata degli affari umani e con un grande amore per il ‘mondo’.

Drammaturgia e regia Valeria Simone

Con Marianna De Pinto

Collaborazione artistica Marialuisa Longo

Sostenuto da TRAC Residenze Teatrali

Spettacolo secondo classificato al Fringe Festival di Roma 2021

Ingresso Interi

Tesserati 2021/2022: 12,00 Euro

Non tesserati: 12,00 Euro + 3,00 Euro tessera 2021/2022

(valida fino a tutto dicembre 2022).

E' obbligatoria la prenotazione

scrivere a info@spaziokitchen.it

oppure sms o WhatsApp al 335 5625286.

Si entra con green pass rafforzato e mascherina FFP2

via dell’Edilizia 72 - 36100 Vicenza