La Parola Canta, Toni e Peppe Servillo a Bassano

Uno spettacolo che è insieme un concerto, un recital, una festa fatta di musica, poesia e canzoni che celebra Napoli: l'eterna magia della sua tradizione vivente, l'importanza dell'incontro fra le epoche e della più ampia condivisione culturale. Dopo il successo de Le Voci di Dentro, Toni e Peppe Servillo saranno a Bassano del Grappa al Teatro Tito Gobbi venerdì 4 settembre 2020 alle ore 21, tornano a condividere il palcoscenico con il prezioso e suggestivo supporto dei Solis String Quartet, cantano poesie e recitano canzoni, fanno rivivere sul palcoscenico, rendendo loro omaggio, alcune delle vette più alte della cultura scenica partenopea, fra letteratura, teatro e musica. La parola canta rilegge la tradizione in chiave pop, folk, jazz, trascinando lo spettatore in uno straordinario viaggio attraverso l’opera di autori classici, da Eduardo De Filippo a Raffaele Viviani, da E. A. Mario a Libero Bovio, fino a voci contemporanee come quelle di Enzo Moscato, Mimmo Borrelli e Michele Sovente. Sul fronte musicale, brani di Bela Bartòk si alternano a titoli nazionalpopolari che hanno fatto la storia della televisione, fino all’intramontabile Te voglio bene assaje, da molti considerata l’atto di nascita della canzone d’autore moderna.

Un filone inesauribile di fantasia e ricchezza poetica da cui nasce e di cui si nutre la creatività scenica straordinaria degli artisti in scena in “uno spettacolo dove il teatro si fa musica e la musica si fa teatro”.La Parola Canta - Toni e Peppe Servillo.

Peppe Servillo

Toni Servillo

con i SOLIS STRING QUARTET:

Vincenzo Di Donna, violino

Luigi De Maio, violino

Gerardo Morrone, viola

Antonio Di Francia, cello

disegno luci Francesco Adinolfi

direzione di scena Daghi Rondanini

foto di scena Babel

una produzione Teatri Uniti

Evento organizzato da Operaestate Festival Veneto venerdì 4 settembre 2020 dalle ore 21:00

Teatro Al Castello Tito Gobbi Bassano del Grappa

Biglietti

