La Notte europea dei musei a Villa Valmarana ai Nani: visita e degustazione

Villa Valmarana ai Nani parteciperà anche quest’anno all’evento “La notte europea dei musei”. Sarà un’occasione unica per passeggiare, abbracciati dalla luce del tramonto e dalla luce serale, nelle magnifiche sale affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo e nei giardini in fiore. Quest’anno, con il biglietto d’ingresso serale alla Villa, sarà possibile degustare i vini proposti dal Consorzio Colli Berici (degustazione consentita solo ai maggiorenni). Nelle sale della Palazzina potrete ammirare, oltre agli affreschi dei Tiepolo, le opere di arte contemporanea dell’artista Brigitta Rossetti, una delle artiste finaliste del premio “Arte Laguna Prize” edizione 2020-2021.

Sabato 14 maggio 2022, dalle 20:30 alle 00:00 (ultimo ingresso alle 23:15) si potranno visitare, con guida o in autonomia, le sale affrescate della Palazzina e della Foresteria, i parchi con le rose in fiore, le verdi carpinate e il giardino all’italiana con la quinta scenica. A partire dalle 20:30 si potrà accedere liberamente agli spazi di Villa Valmarana ai Nani. Tra le 21:00 e le 22:30 partiranno 4 visite guidate, della durata di un’ora ciascuna, a cura dei nostri esperti.

Programma:

Ore 20:30 apertura cancelli

Le visite guidate della serata:

Ore 21:00 e ore 22:00:

“I Tiepolo e il Settecento”. Il panorama culturale e artistico nella Venezia dei Tiepolo.

Visita agli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo della Palazzina e della Foresteria di Villa Valmarana ai Nani, con focus sul mondo artistico del Settecento, a cura di Giuseppe Vallortigara.

Ore 21:30 e ore 22:30:

“Giambattista Tiepolo e l’amore”. Le grandi storie nei poemi della Palazzina della Villa.

Visita agli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo della Palazzina e della Foresteria di Villa Valmarana ai Nani, con focus sulle storie d’amore raffigurate, a cura di Francesca Gennaro.

Durante l’intero orario di apertura sarà possibile assaggiare una selezione di vini proposti dal Consorzio Tutela Vini DOC Colli Berici e Vicenza.

Le visite in autonomia:

Tutti coloro che lo desiderano potranno visitare la Villa e i suoi parchi autonomamente con l’ausilio delle schede cartacee o con i nuovissimi QR code, scaricando i contenuti e gli approfondimenti direttamente sui propri dispositivi. In alternativa si potrà acquistare in loco il Multimedia kit, comprensivo dell’ingresso in Sala Immersiva e di un percorso guidato dalle nostre Smart Guide (tablet 7”) con ricchi contenuti multimediali che daranno un valore aggiunto alla visita.

Il Caffè di Villa Valmarana ai Nani rimarrà aperto con orario continuato fino alle ore 21:30.

Ore 00:00: chiusura cancelli

Costi:

Ingresso con visita guidata + degustazione vini Colli Berici: 15:00 €

Ingresso con visita autonoma + degustazione vini Colli Berici: 10,00 €

Acquisto Multimedia kit: 4,00 €

Ingresso gratuito per bambini al di sotto dei 12 anni

Modalità di prenotazione e acquisto biglietto:

Prenotazione e pre-pagamento sono obbligatori solo per le visite guidate. Posti limitati (25 persone a gruppo). Per la visita libera è possibile acquistare il biglietto d’ingresso anche in loco.

Info e prenotazioni: https://www.villavalmarana.com/it/notte-europea-dei-musei-vicenza