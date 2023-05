Il ritmo sfrenato della Taranta in Piazza dei Signori, spettacolo gratuito

Il primo fine settimana del festival New Conversations – Vicenza Jazz porterà nel cuore della città un’elettrizzante animazione musicale: sabato 13 maggio alle ore 21:30 in Piazza dei Signori si esibirà l’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”. Il tradizionale concerto gratuito torna in piazza.

Direttamente dal Salento, sbarca a Vicenza la celeberrima Notte della Taranta, con tutto il suo corteo di ballerini posseduti, danzatori indiavolati e il necessario contorno di cantanti e musicisti impegnati a scatenare un’apoteosi della danza coi loro ritmi di pizzica sempre più vorticosi, sino all’esorcismo finale.

L’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” è l’espressione ufficiale dell’omonimo e celeberrimo festival, inaugurato nel 1998 e diventato col tempo il più grande appuntamento dedicato alla musica popolare in Italia. La vasta risonanza anche internazionale raggiunta dalla Notte della Taranta ha rinnovato le fortune della pizzica, la musica tradizionale salentina, portandola a dialogare con altri linguaggi musicali. Importanti direttori e solisti vengono regolarmente convocati per rinnovare l’esuberante festa della danza salentina: tra i primi si sono succeduti Daniele Sepe, Joe Zawinul, Piero Milesi, Stewart Copeland, Ambrogio Sparagna, Goran Bregovi?, Carmen Consoli, mentre come guests dell’orchestra si sono ascoltati, tra i tanti, Fiorella Mannoia, Enzo Avitabile, Luciano Ligabue, Roberto Vecchioni, Emma, Max Gazzè, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Eugenio Finardi, Vinicio Capossela, Caparezza, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Morgan, Richard Galliano e innumerevoli esponenti delle musiche dal mondo, compresi Noa e il Buena Vista Social Club.

Il flusso musicale della Notte della Taranta libera un’energia primordiale, a partire dalla sua chiave essenziale, il ritmo del tamburello, che permette a musicisti, danzatori e ascoltatori di vibrare in perfetta sintonia con la natura circostante. Viene così aggiornata e ricontestualizzata la funzione sociale e terapeutica della pizzica, chiamata a esorcizzare i mali di oggi.

Concerti di sabato 13 maggio

Attorno a questo momento particolarmente festivo, si disporranno numerosi altri appuntamenti. Alla Libreria Galla (ore 17) verrà inaugurata la mostra “She, Coltrane. Paintings for Alice” con i dipinti di Giorgia Catapano dedicati ad Alice Coltrane. Sarà presente l’artista, che dialogherà con Riccardo Brazzale e Giovanna Grossato. La mostra rimarrà poi aperta sino al 28 maggio. Gli intrecci tra jazz e altre forme artistiche continuano all’Odeo del Teatro Olimpico (ore 18:30) con “Note sui Sillabari”, su testo di Vitaliano Trevisan dagli scritti di Goffredo Parise, con Patricia Zanco (voce recitante) e il Marcello Tonolo Trio. E poi ancora alle Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni Montanari (ore 22:30) con “Mito”, letture poetiche musicate dalla clarinettista Zoe Pia assieme alla pianista Cettina Donato.

Libreria Galla, ore 17 - She, Coltrane. Paintings for Alice

Dipinti di Giorgia Catapano. Inaugurazione mostra (aperta sino al 28 maggio). Riccardo Brazzale e Giovanna Grossato dialogano con l'artista

Odeo del Teatro Olimpico, ore 18:30 Patricia Zanco & Marcello Tonolo Trio in Note sui Sillabari di Vitaliano Trevisan da Goffredo Parise

Piazza dei Signori, ore 21:30 Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”

Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni Montanari, ore 22:30 Zoe Pia & Cettina Donato “Mito” Zoe Pia (clarinetto, launeddas), Cettina Donato (pianoforte). Poesie sul mito scelte e lette da Marco Fazzini

