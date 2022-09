La Notte della ricerca a Vicenza, 22 eventi gratuiti

Vicenza partecipa per il quarto anno consecutivo alla Notte dei Ricercatori, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.

L'evento anche a Vicenza è diventato un appuntamento fisso per chiunque voglia conoscere i traguardi e le sfide della ricerca. In special modo per le giovani generazioni. In occasione dei 500 anni del viaggio di circumnavigazione del globo di Ferdinando Magellano e del vicentino Antonio Pigafetta, cronista fedele e curioso che ha lasciato una dettagliata Relazione della sua esperienza in mari e terre fino ad allora sconosciuti (il manoscritto è in mostra dal 6 settembre presso le Gallerie d’Italia di Vicenza), Vicenza dedica a lui e ai viaggi di scoperta nelle scienze, nella geografia, ma anche nella storia e nel design, l’intera giornata di venerdì 30 settembre.

Programma ora per ora

9.15-10.15 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 3 Materiali innovativi per progettare una mobilità sostenibile

Una parte significativa delle emissioni di CO2 sono legate al mondo dei trasporti. Una chiave per migliorare la mobilità in ottica di sostenibilità è sviluppare nuovi materiali “leggeri” e strumenti di progettazione adeguati. Il seminario toccherà proprio questo tema, discutendo aspetti tecnici e soluzioni innovative legate alle ultime frontiere della ricerca.

Seminario interattivo a cura del DTG, Università degli Studi di Padova - sede di Vicenza. Con Michele Zappalorto, prof. ordinario, Università degli Studi di Padova.

9.30-10.20 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 8 Design in viaggio

Progettare il viaggio significa progettare tutti i prodotti e gli accessori che lo rendono confortevole: treni, tende, scarponi da sci e tanto altro. Seminario e introduzione al nuovo Corso di laurea triennale in Design a Vicenza a cura di Rosa Chiesa, ricercatrice, Università Iuav di Venezia

9.30-13.30 | Complesso universitario di San Nicola e Complesso Barche Visitiamo i laboratori!

Tour libero di alcuni laboratori di Ingegneria del DTG, Università degli Studi di Padova - sede di Vicenza:

Laboratorio di Nanofluidi;

Laboratorio di Termotecnica;

Laboratorio di Meccanica Sperimentale;

Laboratorio di Fatica Multiassiale;

Laboratorio integrato di Meccatronica;

Laboratorio di Gestione dei Sistemi d'Impresa (ore 10.00-12.00)

9.30-16.30 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 8 Geografia invisibile. Un itinerario di narrazioni visive e design alla scoperta del nostro pianeta Un percorso di narrazioni visive fatte di illustrazioni, kit per l’esplorazione, grandi pannelli, scatole spaziali e altri oggetti per avvicinare gli studenti della scuola secondaria a quella “geografia invisibile” fatta di trasformazioni climatiche e ambientali che non è facile vedere e mettere a fuoco. Dalla missione per ripulire lo spazio all’itinerario nelle nuvole dell’infosfera, dal viaggio nei colori del riscaldamento globale a quello per scoprire i messaggi del sottosuolo.

Mostra a ingresso libero. Progetti realizzati nel Laboratorio di Design della comunicazione dei docenti Gigi Pescolderung e Marta Vianello nel CdLM in Design dell’Università Iuav di Venezia.

10.30-12.00 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 1 Anche gli odori viaggiano

Gli odori condizionano la nostra vita: risvegliano ricordi, stimolano l'appetito, e ci aiutano a scegliere se mangiare o no un certo cibo. Gli alimenti possono avere odori particolari, anche sgradevoli. Un alimento che puzza può essere alterato, o potrebbe essere la sua caratteristica. A volte anche cibi "puzzolenti" si possono mangiare e sono piacevoli al gusto. Questo viaggio permetterà di capire come si sviluppano alcuni odori, e attraverso quali strade arrivano al cervello.

Seminario del BCA, a cura dei docenti del corso di laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti, Università degli Studi di Padova – sede di Vicenza.

Solo su prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-300922-seminario-laboratorio-anche-gli-odori-viaggiano-411108174617

11.00-12.00 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 3 Imprenditori e imprese in viaggio

Saremo accompagnati in un breve viaggio alla scoperta delle vecchie e nuove sfide del fare impresa, dall’innovazione all’internazionalizzazione, fino alle nuove frontiere della sostenibilità sociale e ambientale. Partendo dalle radici dello spirito imprenditoriale del territorio, si percorrerà l’affascinante mondo dell’impresa tra tradizione ed innovazione, con uno sguardo sempre aperto al mondo.

Seminario a cura del VUH, Università degli Studi di Verona - sede di Vicenza.

Con Edoardo Demo, Riccardo Fiorentini, Giorgio Mion, proff. associati Università degli Studi di Verona.

11.30-12.30 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 8 Pensieri visivi di geografia invisibile

Un’introduzione alla mostra, una guida ai contenuti esposti e un racconto del viaggio di docenti e studenti nel “design della conoscenza” per mettere in scena una geografia invisibile del nostro pianeta attraverso pensieri visivi, illustrazioni e comunicazioni originali.

Seminario e introduzione alla mostra esposta in Università “Geografia invisibile. Un itinerario di narrazioni visive e design alla scoperta del nostro pianeta” a cura dei docenti Gigi Pescolderung e Marta Vianello, Università Iuav di Venezia.

12.30-13.30 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 3 Bolle di sapone e reti minime: problemi di ottimizzazione di forma per viandanti, pinguini e amanti della pizza

In questo seminario esamineremo alcuni famosi problemi di ottimizzazione di forma, cominciando dal problema "unidimensionale" dei cammini minimi o cammini geodetici (i percorsi più brevi tra la partenza e la meta) e delle reti minime, di cui il problema di Steiner è un caso particolare. Passeremo poi al problema isoperimetrico, noto anche come problema di Didone, e al problema di Plateau. Quest'ultimo ci consentirà una varietà di esperimenti con le pellicole saponate.

Seminario a cura del DTG, Università degli Studi di Padova - sede di Vicenza con Annalisa Massaccesi, prof. associato Università degli Studi di Padova.

14.00-15.30 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 1

14.30-15.30 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 3 Materiali a cambiamento di fase: una tecnologia innovativa e sostenibile per la gestione energetica

Con l'aiuto di risultati ottenuti nel laboratorio di termotecnica del DTG, verrà presentato come i materiali a cambiamento di fase vengono vantaggiosamente utilizzati come accumuli termici capaci di collaborare con le tecnologie attualmente più promettenti e come vengono utilizzati per una gestione innovativa dei sistemi di raffreddamento tradizionali.

Seminario a cura del DTG, Università degli Studi di Padova - sede di Vicenza con Giulia Righetti, ricercatrice Università degli Studi di Padova.

15.30-16.30 | Complesso universitario di Viale Margherita, Sala 3

Robotics rocks! Breve viaggio nel mondo della robotica

Si propone un breve itinerario guidato alla scoperta del mondo della robotica mobile. Le principali tappe di questo viaggio prevedono la descrizione degli elementi base di un sistema robotico, una panoramica delle applicazioni attuali e future, un esempio di progettazione e realizzazione di un sistema robotico meccatronico.

Seminario a cura del DTG, Università degli Studi di Padova - sede di Vicenza con Giulia Michieletto e Stefano Michieletto, ricercatori Università degli Studi di Padova.

16.45-17.00 | Salone della Basilica Palladiana

Un viaggio nel Design. Presentazione del nuovo corso di Laurea in Design a Vicenza Incontro a cura di Rosa Chiesa, ricercatrice, Università Iuav di Venezia.

17.00-17.20 | Salone della Basilica Palladiana Viaggio nell’Universo con le sonde spaziali

L’uomo aspira da sempre a scoprire i misteri e le meraviglie dell’universo. Un’occasione per conoscere i grandi progressi tecnologici compiuti nell’esplorazione spaziale e le tante sfide che ancora attendono l’umanità.

Incontro a cura di Accademia Olimpica con Giulia Rodighiero (accademica olimpica, prof. associato - Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Padova).

17.20-17.40 | Salone della Basilica Palladiana

Viaggio nel corpo umano con le nuove tecniche di immagini non invasive. Un’affascinante panoramica sui progressi che la scienza e la tecnologia hanno compiuto nella scoperta della struttura e dei meccanismi del corpo umano, attraverso viaggi per immagini al suo interno. Incontro a cura di Accademia Olimpica con Martina Perazzolo Marra (prof. associato di Cardiologia - Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Padova).

17.40-18.00 | Salone della Basilica Palladiana Geni e mutazioni. Viaggio nel codice della vita biologica

La genetica apre rotte sempre nuove e stimolanti nella comprensione del funzionamento degli organismi e sulla loro evoluzione. Un viaggio straordinario fin nelle profondità dell’esistenza biologica. Incontro a cura di Accademia Olimpica con Giorgia Beffagna (docente a contratto - Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Padova).

18.00 -18.20 | Salone della Basilica Palladiana “Buscar el levante por el ponente”: breve racconto del viaggio intorno al mondo del vicentino Antonio Pigafetta Un viaggio dentro un viaggio straordinario come fu quello di Antonio Pigafetta, il vicentino che per primo circumnavigò il globo al fianco di Ferdinando Magellano, lasciandone una preziosa “Relazione”.

Incontro a cura di Accademia Olimpica con Gaetano Thiene (presidente dell’Accademia Olimpica, prof. emerito di Anatomia patologica - Università degli Studi di Padova).

18.00 -18.45 | Biblioteca Bertoliana, sala manoscritti di Palazzo San Giacomo (Contrà Riale 5) Visita guidata: L'impresa di Magellano attraverso i libri antichi della Biblioteca Bertoliana (adatto a partire dai 14 anni)

Incontro a cura di Biblioteca civica Bertoliana con Laura Sbicego (responsabile Settore antico Biblioteca Bertoliana). Solo su prenotazione: scrivere a settoreantico.bertoliana@comune.vicenza.it o telefonare allo 0444/578215.

18.30 - 19.00 | Salone della Basilica Palladiana Ferrini: un archivio fotografico d'impresaper viaggiare nel territorio vicentino dellaseconda metà del Novecento Un viaggio di ricerca intrigante e inedito nella raccolta dell'importante fotografo vicentino della prima metà del Novecento che racconta la costruzione dell'identità del nostro territorio: un patrimonio del Moderno che comprende 11.179 pezzi tra lastre e negativi in pellicola.

Incontro a cura di Biblioteca civica Bertoliana con Claudia Iseppi (catalogatrice Biblioteca Bertoliana).

19.00 - 19.30 | Salone della Basilica Palladiana Mercanti in viaggio: gli archivi di famiglie di imprese in Biblioteca Bertoliana

Vicenza "ricostruita" attraverso un itinerario tra gli archivi storici prodotti da imprese e aziende e custoditi in Bertoliana. Documenti e storie che attestano la vitalità culturale e imprenditoriale di Vicenza nei secoli attraverso la centralità di figure che, per professione e interesse culturale, hanno arricchito la storia del territorio.

Incontro a cura di Biblioteca civica Bertoliana con Edoardo Demo (prof. associato Università degli studi di Verona, accademico olimpico).

19.30 - 20.00 | Salone della Basilica Palladiana Viaggio in Alentejo. Cento anni con José Saramago

Un omaggio al grande narratore, poeta e drammaturgo portoghese José Saramago, Premio Nobel per la Letteratura nel 1998, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, che ci condurrà nei suoi luoghi letterari con il caratteristico io-narrante della sua scrittura.

Incontro a cura di Biblioteca civica Bertoliana con Chiara Spadaro (dottoranda Università degli Studi Padova).

20.00 - 23.00| Gallerie d’Italia- Vicenza | Palazzo Leoni Montanari (Contra’ S. Corona 25) Non si farà mai più tal viaggio. Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo Apertura straordinaria, con entrata gratuita alla mostra promossa da Gallerie d’Italia - Vicenza (ultimo ingresso 22.30).

20.30 - 22.30 | Gallerie d’Italia- Vicenza | Palazzo Leoni Montanari (Contra’ S. Corona 25) Di spezie e chiodi di garofano. Il girotondo del Mondo Family lab (età consigliata 5-12 anni). Percorso per famiglie, da svolgere in autonomia, con l’ausilio di un intrigante libretto di istruzioni.

21.00 | Gallerie d’Italia- Vicenza | Palazzo Leoni Montanari (Contra’ S. Corona 25)

Il primo straordinario viaggio attorno al Mondo

Visita guidata alla mostra con la curatrice Valeria Cafà

Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619