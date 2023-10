La Notte del Metallo alla Birreria San Giorgio

Sabato 21 Ottobre 2023, la Birreria San Giorgio di Costabissara (VI) diventerà il palcoscenico della "La Notte del Metallo", un evento che vedrà protagonista la band emergente SCREAMIN' DEMONS. Questa formazione, composta da tre leggende del metal nazionale come Andy Barrington, Ross Lukather e Al Priest, noti per l'album storico dei DEATH SS "Heavy Demons", insieme al talentuoso Luca Ballabio e alla voce potente di Alessio Spini, propone un genere che definiscono SUPERMETAL. La loro tecnica e presenza scenica li hanno già resi amati dai fan del metal.

Il loro album "THE NEW ERA" è stato uno dei più attesi del 2023 ed è stato rilasciato il 19 maggio. Durante l'evento, la band presenterà l'intero album, rendendo omaggio anche alle loro radici musicali.

Prima degli SCREAMIN' DEMONS, il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare alcune delle band più promettenti della scena metal italiana:

SISKA: Con Mattia Sisca alla guida, questa band ha un appeal internazionale e ha condiviso il palco con grandi nomi come Skid Row e KISS.

500 HORSE POWER: Con un sound potente e aggressivo, questa band è amata nei motoraduni italiani e offre uno spettacolo carico di energia.

OVERKIND: Questa band veronese, distribuita da Universal Music, propone un concept album basato sul concetto di Yin e Yang, esplorando la dualità presente nella filosofia cinese.

L'evento si terrà presso la Birreria San Giorgio, in Via Marconi 4, Costabissara (VI). L'inizio è previsto per le ore 20:00 e l'ingresso è gratuito. Si consiglia di prenotare in anticipo. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 366-3768463.