La Notte del Contrabbando: storie e musiche sui sentieri dei contrabbandieri

La terra di confine è stata per secoli un luogo di scambi di idee, merci e cultura. Ma anche di affari illegali come il contrabbando. E nei tempi in cui l’Altopiano è stato tale, generazioni di persone hanno varcato quel confine, attraverso sentieri nascosti per commerciare tabacco e altri beni. Figure a metà strada tra poveracci, briganti e avventurieri hanno viaggiato nascosti dal fitto del bosco verso luoghi di incontro segreti dove concludere affari che sfamassero le famiglie. Una escursione per rivivere quell’atmosfera.

Questo evento che unisce escursione, narrazione e musica, è un’immersione totale nelle sonorità e nelle parole del tempo. Una notte per tornare al passato e vivere l’avventura di quelle vite al limite.

E l’incontro sarà con un contrabbandiere di emozioni, Nik Valente, che attraverso una performance musicale composta appositamente per l’occasione ci calerà nell’atmosfera di suggestioni e suoni. Un bagliore di fuoco, l’atmosfera del bosco e la musica ci trasporteranno lontano nel tempo e nello spazio.

Luogo dell’appuntamento e della performance sono rigorosamente segreti.

SABATO 20/8/2022 DALLE ORE 18:30

COSA FARE

Una volta iscritti sarà inviata la posizione dell’appuntamento (zona Altopiano di Asiago). Lì verrete prelevati dal nostro emissario che attraverso i sentieri veramente percorsi un tempo dai contrabbandieri vi condurrà all’appuntamento in un luogo segreto con il nostro contrabbandiere di emozioni, che ci coinvolgerà in una performance musicale suggestiva immersi nella natura, mentre il giorno cede il passo alla sera. Il ritorno al luogo di ritrovo sarà una piacevole passeggiata in notturna, avvolti nel fascino e nel mistero che solamente la notte nel bosco sa regalare.

L’esperienza è adatta a tutti.

DOVE

Altopiano di Asiago. Tutto il resto è segreto.

COME PRENOTARE

tutte le info e la prenotazione (unico modo per conoscere il luogo di appuntamento) possono effettuarsi con messaggio WhatsApp al numero 3282840574.

COSTO

Il costo è di € 25 e comprende: guida professionale per il cammino, assicurazione R/C professionale, performance musicale, spuntino del contrabbandiere.

COSA PORTARE:

Acqua, pile e giaccone, scarpe da trekking, cappello, torcia (se non la avete ditecelo, ci pensiamo noi contrabbandieri).