La notte dei desideri in Altopiano: escursione, aperitivo, cena in agriturismo aspettando le stelle cadenti

Si parte nel tardo pomeriggio per un itinerario nella splendida Val Lastaro, una vallata dai profili dolci su cui si adagiano prati, pascoli e boschi di faggio.

Al termine dell'escursione si sarà accolti nel giardino panoramico dell'agriturismo Le Porte dove si potrà degustare un cocktail alle more selvatiche preparato dalla barlady de La Stazione, cui seguirà una cena a base di prodotti tipici locali.

Durante la serata, se le condizioni meteo lo consentiranno si potranno ammirare le Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo dalla nostra super location: in mezzo ai pascoli dell'Altopiano di Asiago, al buio, con una vastissima volta celeste sopra.

ESCURSIONE AL TRAMONTO SUL MARGINE MERIDIONALE DELL'ALTOPIANO DEI 7 COMUNI, ASPETTANDO LE STELLE CADENTI

QUANDO: mercoledì 10 agosto 2022

Ore 17.00

Ritrovo presso Agriturismo Le Porte

DURATA ESCURSIONE: 3 ore circa, soste incluse.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 270 m circa.

COSTI

Escursione guidata

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

Aperitivo e cena in agriturismo

€ 25,00

Comprende:

- cocktail alle more selvatiche

- tagliere di formaggi e sopressa

- verdura cotta, patate, polenta

- dolce a scelta, acqua e caffè.

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione e alle temperature serali, coperta/telo per sdraiarsi sull'erba, giacca antipioggia, mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via whatsapp/sms o email:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA