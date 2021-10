La notte degli spiriti al Castello di Marostica

Morti per amore, questa coppia di giovani sposi sembra non doversi più rincontrare, ma ?? ????? ????? ??????? ha in serbo altri piani per loro la sera del 31 ???????, nella notte dell’anno in cui il velo che separa i vivi dai morti si assottiglia.

Associazione Pro Marostica e Gruppo Cialtroni presentano:

Un percorso nel Castello inferiore di Marostica attraverso atmosfere gotico-medievali, dove giochi di luce e di suono alimenteranno il mistero, il senso di disorientamento e la percezione di perdersi nelle tenebre e nell’intrigo

L’evento prenderà luogo in due fasce orarie, dalle 18.00 alle 20.00*

e dalle 21.00 alle 23.00

Costo del biglietto 8€

Consigliato per ragazzi e adulti

Associazione Pro Marostica

042472127

info@marosticascacchi.it