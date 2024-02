La natura lungo il fiume: escursione per famiglie lungo il Brenta con merenda in fattoria

ESCURSIONE PER FAMIGLIE LUNGO IL FIUME CON MERENDA IN FATTORIA

Un'avventura lungo l'argine destro del fiume Brenta, da Bassano del Grappa fino a Campese.

Lungo il cammino ci si sofferma sulle piante e sugli animali caratteristici di questi luoghi, scoprendo tante curiosità sul mondo naturale

A metà percorso sosta presso l’azienda agricola Rusticamente. I titolari Enrico e Saida accoglieranno con una merenda genuina preparata con i loro prodotti.

Qui i bambini avranno modo di conoscere gli animali della fattoria e di avvicinarsi al mondo dell'agricoltura sostenibile.

Evento rivolto a famiglie con bambini sotto gli 11 anni.

QUANDO: domenica 11 febbraio 2024

Ore 9:30

Ritrovo presso Sant'Eusebio (Bassano del Grappa) | link Maps: https://maps.app.goo.gl/eUy892aiSnUNoRh48

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 7 km, dislivello 40 m.

COSTI

ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 a bambino/a dai 4 ai 10 anni

€ 10,00 a bambino/a in caso di due o più fratelli/sorelle

€ 5,00 adulti

Gratis sotto i 4 anni

MERENDA IN AZIENDA AGRICOLA

€5,00

Comprende:

- Focaccina pomodoro, mozzarella e origano

- Cipolle in agrodolce

- Zucca in saor

- Formaggio con chutney di zucca

- Crostino con peperoni sott'olio

- Bicchiere succo di mela

- Tisana calda di camomilla

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, abbigliamento comodo a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via whatsapp/sms - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA