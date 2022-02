La muger dell'ottoman al Teatro Bixio

Siamo a Venezia nel '700. Madama Lucrezia, con la serva Elisabetta, è costretta dal marito a stare chiusa in casa anche durante le celebrazioni del Carnevale. Il marito Gerardo è in viaggio d'affari a Padova, quindi, approfittando dell'occasione, Lucrezia e la serva attirano in casa con uno stratagemma l'ingenuo Tonin, follemente innamorato della vispa dama veneziana. Ma sul più bello irrompe Gerardo! Tonin riesce a fuggire, ma la paura provata lo trasforma da timido ed impacciato in un uomo malizioso ed ironico, desideroso di ottenere vendetta! Riusciranno Tonin e Lucrezia a coronare il loro sogno d'amore?

SABATO 26/2/2022 ORE 21:00

La muger dell'ottoman | Theama Teatro

Teatro Spazio Bixio

in collaborazione con ???.??? centro di formazione teatrale diffuso

e ???? ?????????? - Teatri di Prossimità dell’Associazione Res - Rete Spettacolo dal Vivo



12 € intero - 10 € ridotto* - 6 € ridotto residenti**

*over 65, under 25, allievi di FOR.THE, abbonati al Teatro Comunale Città di Vicenza, soci Fadac

**Residenti nel Comune di Vicenza, previa prenotazione obbligatoria. Iniziativa realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il Bando Cultura 2021 nell’ambito del progetto ‘Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte’.

--

-La prenotazione è consigliata e garantisce la partecipazione all'evento.

-E' necessario ritirare la prenotazione 10 min prima dell'orario di inizio spettacolo.

-I posti in sala non sono numerati.

--

info@theama.it - 0444.322525 dal lun al ven, 10.00-13.00 / 14.00-18.00

392.1670914 nei giorni di spettacolo, 10.00-18.00