La magica notte di San Giovanni | passeggiata al tramonto con picnic tra la lavanda

Indirizzo non disponibile

23 GIUGNO UN SOGNO D’ESTATE NELLA NOTTE PIÙ MAGICA DELL'ANNO.

In collaborazione con l'agriturismo Monte degli Aromi, viene proposta una facile passeggiata arricchita da leggende, tradizioni e un laboratorio per conoscere le antiche usanze. I partecipanti saranno coinvolti in un'esperienza unica, circondati da un campo di lavanda, che promette emozioni e magia.

Quest'anno, per la prima volta, sarà possibile fare un picnic con una box esclusiva per i partecipanti all'evento. I posti sono limitati.

Info e prenotazioni:

WhatsApp: 339 657 2916

Email: cammina.respira.rallenta@gmail.com