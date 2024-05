La magia delle lucciole e il lago di Fimon

Una serata dedicata alla MERAVIGLIA e magia, rallegrati dalle simpatiche LUCCIOLE.

Una facile PASSEGGIATA accompagnati da Riccardo Muraro, appassionato ed esperto conoscitore della NATURA e del LAGO e che racconterà abitudini, SEGRETI e curiosità dei piccoli abitanti che vivono in questo contesto.

Adatto a BAMBINI da 0 a 99 anni!

INFORMAZIONI PRATICHE:

INDUMENTI adatti alla stagione, al clima e SCARPE con suola scolpita

QUANDO:

Sabato 24 maggio alle 20:00

2 ore e mezza circa con pause comprese.

Livello di difficoltà: facile

lunghezza 4 km; dislivello: assente

Lago di Fimon (IL PUNTO ESATTO VERRA` COMUNICATO AD ISCRIZIONE AVVENUTA)

15 euro.

Ragazzi fino a 10 anni: 10 euro

Bambini fino a 3 anni: gratis

È PREVISTO UNO SCONTO DEL 20 PER CENTO PER LE FAMIGLIE DI ALMENO 4 PERSONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



cammina.respira.rallenta@gmail.com (lasciando gentilmente un contatto telefonico).