La magia della notte di San Giovanni

Dal tramonto verso la notte dell'?????? ????? ?????? ??? ?????????, la stessa in cui la Chiesa celebra ?? ??????? ?? ??? ???????? ????????.

È questo il tema della facile escursione adatta a tutti delle Guide Aigae Viandanti Diversi, in programma Monteviale (Vi), la sera di venerdì 23 giugno.

Nel momento in cui la natura giunge al culmine del suo splendore, le tradizioni popolari di ogni epoca hanno creduto potessero risvegliarsi straordinari poteri soprannaturali e che si rendessero necessari riti propiziatori per proteggerla da eventi avversi.

Con Viandanti DiVersi si potrà andare alla loro scoperta, compiendone anche alcuni, ?????????? ????? ? ?????, nel bisbigliare suggestivo del bosco notturno, equipaggiati di piccole lanterne e buoni propositi da consegnare a fiori ed erbe.



Quando: venerdì 23 giugno 2023

Durata totale del percorso: 2 ore (soste comprese)

Lunghezza del percorso: 3 km circa

Dislivello: + 100m

Difficoltà: facile*

*attività tranquilla e confortevole, che non necessita alcuna esperienza specifica, solo buone condizioni fisiche.



Link per informazioni e iscrizioni:

https://www.litteralia.eu/antichi-viandanti-escursioni-2/

oppure Whatsapp;

328.2397358 (Gabri)



Viandanti DiVersi sono Guide Ambientali Escursionistiche regolarmente assicurate e iscritte all'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ed esercitano la professione ai sensi della L. 4/2013.