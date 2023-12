La magia del Natale in Piazza Duomo

Non perdete il secondo appuntamento con “La magia del Natale”, da venerdì 15 a domenica 17 dicembre. Piazza Duomo sarà la cornice perfetta per un meraviglioso mercatino natalizio dove troverete tante idee regalo creative e artigianali, addobbi ricercati per la casa, pensieri originali per piccoli doni e tanti spunti per il vostro albero di Natale.



Non mancate sabato 16 dicembre, lo Gnomo Pepolino vi aspetta con le sue avventure!!



Un coinvolgente spettacolo dedicato ai bambini e che farà sorridere anche i più grandi, “La casa degli gnomi” sarà in scena dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso il Palazzo delle Opere Sociali a Vicenza, (offerta libera costruttiva).



Gallery

Che la magia del Natale abbia inizio!