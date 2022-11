La magia del Natale in fattoria Massignan, il mercatino

La Fattoria Sociale Massignan di Brendola (VI), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 18 Dicembre 2022, a Pedocchio di Brendola (VI), in Via Quintino Sella, 20 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 il Mercatino della Manifestazione "La Magia di Natale in Fattoria" che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed introvabili Idee Regalo anche a tema Natalizio, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano, Punti Ristoro con la Presenza di Operatori dello StreetFood.

Il programma della giornata prevede il Villaggio di Natale con Animazioni e simpatiche Sorprese; Laboratori in Fattoria; Cioccolata Calda, Panettone, Pandoro e Brulè.