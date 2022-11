La Magia del Natale a Schio, mercatini, spettacoli, tantissimi eventi

Schio si prepara al Natale con un ricco programma di attività ed eventi in scena dal 3 dicembre all’8 gennaio 2023. Un programma proposto grazie alla collaborazione tra Comune, l'associazione Cuore di Schio, Ascom Confcommercio e altri partner.

In cartellone confermati i Mercatini di Natale che si terranno nelle giornate 8, 9, 10, 11, 17, 18 e 24 dicembre in pieno centro storico (piazza Rossi e via Cap.Sella) e che saranno animati dal trenino di Natale, da animazioni itineranti a tema natalizio e dalla Baita Neroverde con il tradizionale brulè e molte altre proposte. Il mercatino avrà, come tutti gli anni, un’area dedicata alla solidarietà: come da tradizione molte scuole del territorio allestiranno i propri corner con il coinvolgimento di alunni, insegnanti e famiglie per raccogliere fondi per le attività scolastiche.

L'8 dicembre, come di consueto, è prevista l'accensione delle luci dell'albero alle ore 17 promosso da Cuore di Schio e Confcommercio. «Per quest’anno, visto il particolare momento storico che stiamo tutti attraversando dovuto al caro energia, l’albero sarà di dimensioni ridotte rispetto a quello del Natale scorso anno - spiega Andreina Viero, presidente di Cuore di Schio - Si tratta di una scelta che ci consente di contenere i costi. Anche l’accensione avverrà su orario ridotto per limitare le spese legate al consumo di energia elettrica».

Nel programma "La Magia del Natale", poi, anche spettacoli teatrali, passeggiate, presepi comunitari allestiti nelle contrade, concerti, letture animate a tema natalizio in Biblioteca e anche racconti magici al Giardino Jacquard. Non mancherà, per i più piccoli, la casetta di Babbo Natale in Piazza Rossi.

Ma non è tutto: quest’anno è previsto anche “Compra e Vinci nel Cuore di Schio” « un concorso a premi sostenibile e circolare» come sottolineano da Cuore di Schio e Ascom. La partecipazione al concorso si basa sugli acquisti di “tutti i giorni” e di “necessità”: ogni spesa sopra i 5 euro effettuata in uno dei tanti negozi aderenti consente di poter partecipare al concorso e di vincere uno dei dieci premi in palio. I premi in palio ammontano a complessivi 5mila euro e saranno erogati in buoni spesa, utilizzabili sempre nelle diverse attività aderenti all'iniziativa e quindi anche in questo caso per necessità di “tutti i giorni”. Si può partecipare al concorso fino al 15 gennaio 2023. Tutte le info sono reperibili sul sito www.vincinelcuoredischio.it