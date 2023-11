La magia del Natale

Nei weekend di dicembre Piazza Duomo vi stupirà con un suggestivo mercatino natalizio nelle date 2-3, 15-16-17, 22-23-24 dalle ore 9:00 alle ore 20:00 e sarete allietati da un calendario ricco di eventi.

L’attesa del Natale è già una magia, e tra gli espositori troverete tante idee regalo creative e artigianali, addobbi ricercati per la casa, pensieri originali per piccoli doni e tanti spunti per il vostro albero di Natale.

Lasciatevi avvolgere dalla magica atmosfera che si respira nel cuore pulsante di Vicenza.



Programma intrattenimenti

Durante i tre weekend sarete allietati da intrattenimenti da non perdere che inizieranno dalle ore 16:00



Domenica 3 dicembre auguri con il "Gruppo Graber" un’associazione che valorizza il "bovaro bernese" un bellissimo cane dal carattere affettuoso che in quell'occasione si presterà ad una emozionante parata tirando le slitte addobbate.



Sabato 16 dicembre alle ore 16:00, presso il Palazzo delle Opere Sociali, non perdete Le avventure di Gnomo Pepolino presentato da “La casa degli gnomi”, un momento piacevole e coinvolgente dedicato ai bambini che farà sorridere anche i più grandi. (offerta libera costruttiva)



Sabato 23 dicembre la piazza sarà avvolta dalle note del gruppo "i Zampognari"

risvegliando la memoria del folklore natalizio.



Gallery