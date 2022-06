Bellissime auto storiche sfileranno a Bassano

In programma dal 23 al 26 giugno 2022 la 27° edizione de "La Leggenda di Bassano - Trofeo Giannino Marzotto". L'eccezionale evento organizzato dal Circolo Veneto Automoto d'Epoca, che coniuga motorismo storico e turismo grazie a un percorso "leggendario" che, a partire da Bassano, porta i partecipanti alla scoperta delle Dolomiti.

Quest'anno la manifestazione potrà contare sulla presenza di due apripista d'eccellenza: il campione di rally Miki Biasion e la giornalista Maria Leitner, volto noto del Tg2 Motori.

Biasion, dopo una carriera ventennale come pilota, è diventato anche uno dei più importanti e stimati restauratori di vetture vintage, sarà apripista d’eccezione dell’evento, al volante di una Dallara Stradale.

Gli spettacolari passi delle Dolomiti saranno il suggestivo percorso dove sfileranno le auto, un circuito ad anello con base a San Martino di Castrozza per un totale di oltre 400 km. Bassano del Grappa, come di consueto, sarà la cittadina protagonista di partenza e arrivo della gara e il tragitto quest’anno prevederà una prima tappa di 135 km che attraverso Asolo, poi la Valdobbiadene risalendo il Passo San Boldo, famoso per i suoi tornanti in galleria, approderà in serata a S. Martino di Castrozza. La seconda tappa, la più lunga, da 230 km, immergerà i piloti all’interno della bellezza delle Dolomiti attraverso Siusi, Ortisei, Selva in Val Gardena e Canazei per rientrare nella notte a S. Martino. Il ritorno a Bassano, domenica, si snoderà tra Fiera di Primiero, Castel Tesino, Cornale per terminare con la tradizionale passerella a Bassano fino a Piazza Libertà.

Il pubblico presente potrà ammirare veri e propri pezzi da collezione, tra cui una speciale selezione delle più belle barchette O.S.C.A Fratelli Maserati.

La Leggenda di Bassano è iscritta al neonato ASI Circuito Tricolore, che riunisce 15 importanti manifestazioni del motorismo storico nazionale con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori sotto il Patrocinio del Ministero del Turismo con il patrocinio dei Ministeri della Cultura e del Turismo, del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

La Maison svizzera Eberhard & Co, omaggerà l’equipaggio vincitore con due Champion V 31063 cronografo con movimento automatico mentre dedicherà un Tazio Nuvolari desk clock all’equipaggio last ranked.

PROGRAMMA