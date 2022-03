La Grotta della Guerra, con la colonia di pipistrelli più grande del Veneto

La Grotta della Guerra è un vero tempio, importantissima dal punto di vista naturalistico, sia per le ricerche scientifiche fatte nel secolo scorso, sia per la sua colonia di chirotteri (pipistrelli), la più grande del Veneto. In occasione della fine del letargo, in quel brevissimo periodo di primavera in cui la nostra presenza arreca meno disturbo, vi voglio far conoscere questo magnifico sito, raccontandovi un po' della sua storia geologica, delle esplorazioni, delle ricerche e dei chirotteri.

L'escursione poi proseguirà alla scoperta di altri covoli e grotte lungo le pareti settentrionali del Monte Castellaro, con le loro curiosità naturalistiche, fino alla Croce di Castegnero, un fantastico balcone panoramico sulla pianura e sui colli Euganei.

Sabato 26 marzo, primo turno ore 9, secondo turno ore 14 in Piazza Mazzaretto a Lumignano

Dati tecnici:

-Lunghezza: 4,5 kilometri circa.

-Dislivello in salita: 250 m circa.

-Impegno e difficoltà: medio. Percorso avventuroso che presenta qualche passaggio "tecnico" e alcuni tratti scivolosi. È richiesto un minimo di allenamento.

-Durata prevista: 3 circa, pause e spiegazioni comprese.

Cosa portare (obbligatorio):

- Scarpe da trekking

- Lampada frontale (o torcia)

- Vestiario adatto alla stagione

- Mascherine (almeno una)

- Gel igienizzante per mani

- Un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere)

- Cambio vestiti

Lungo il sentiero ci saranno tratti fangosi. Si consiglia caldamente un cambio vestiti.

Prezzo: 15 euro. 10 euro per i ragazzi sotto i 14 anni.

Posti limitati, massimo 10 persone per turno.

Per maggiori info e prenotazioni WhatsApp, 3661314248, Emanuele. La prenotazione è obbligatoria.

Emanuele Carlan, Guida Ambientale Escursionistica.

A causa della natura delicata degli ambienti e dei sentieri, i posti sono limitati. Vengono proposti due turni.

Escursione avventurosa che richiede piede fermo e un minimo di preparazione. Obbligatoria la pila frontale.