La Grecia in Piazza a Thiene, un ristorante a cielo aperto

Scoprite il fascino della Grecia a "Agorà - La Grecia in Piazza" a Thiene, dove dal 4 al 7 Aprile 2024, Piazza Chilesotti e Corso Garibaldi si trasformano in un vivace ristorante all'aperto. Assaporate autentiche delizie greche come Moussaka, Souvlaki, e Baklava, in un'atmosfera arricchita da musica live e intrattenimenti culturali.

Un Ristorante a cielo aperto

Ingresso Gratuito

Luogo: Piazza Chilesotti e Corso Garibaldi, Thiene

Date: 4, 5, 6, 7 Aprile

I food truck sono pronti a deliziare i partecipanti con una varietà di piatti greci autentici, preparati seguendo le tradizioni. I visitatori avranno l'opportunità di gustare le specialità greche all'aperto, accompagnati da selezioni di birra artigianale e sotto le note di musica coinvolgente.

Programma degli intrattenimenti

Giovedì 4: Esibizioni di danze tradizionali greche.

Venerdì 5: Concerto live dei LONDON Rock Band, con un repertorio di British Rock.

Sabato 6: "Rock’n’Roll Circus", una serata all'insegna del rock revival.

Domenica 7: Atmosfera rilassata con musica ambientale in filodiffusione.

Offerta Gastronomica

Cucina Greca Autentica: Un menu ampio che include piatti come Pita Feta, Moussaka, Souvlaki e dolci tradizionali come Baklava e Kataifi.

Area Relax: Gli ospiti possono godere dell'evento in comodità, grazie alle aree relax attrezzate con tavoli e sedute.

Orari di Apertura:

Giovedì e Venerdì: dalle 18:30

Sabato e Domenica: Pranzo a partire dalle 12:00 e Cena dalle 18:30