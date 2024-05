La Grecia in piazza a Montegalda, specialità tipiche

Indirizzo non disponibile

"Agorà – La Grecia in Piazza"a Montegalda, in Piazza Guglielmo Marconi, dal 31 maggio al 2 giugno 2024, per è un viaggio culinario e culturale nel cuore del Peloponneso, senza lasciare l’Italia! Una festa all’aperto con musica, danza e gastronomia greca.

Assaporare le specialità greche sotto le stelle, in menù: Antipasti: Pita Feta, Dolmadakia, Tiropitakia, Bastoncini di Feta, Polpettine di Ceci Piatti Principali: Moussaka, Souvlaki, Grigliata Mista, Pita Gyros, Pita Sutsukaki, Frittura di Mare. Contorni e Salse: Insalata greca, Salse Tradizionali (come Tzatziki e Salsa Salonicco), Yogurt greco. Dolci: Baklava, Kataifi.

Orari di Apertura: Venerdì e Sabato: Cena dalle 19:00. Domenica: Pranzo dalle 12:00, Cena dalle 19:00



Programma Intrattenimenti

Venerdì 31 maggio: Cena dalle 19:00. Concerto live dei LONDON con musica rock anni '70/'80.

Sabato 1 giugno: Cena dalle 19:00. Musica ambiente ed intrattenimenti.

Domenica 2 giugno: Pranzo dalle 12:00, Cena dalle 19:00. Musica ambiente in filodiffusione.

Ingresso Gratuito

Dove e Quando

Piazza Guglielmo Marconi, Montegalda

Date: 31 Maggio, 1 e 2 Giugno

Servizi

Cucina greca autentica

Asporto e take-away disponibili

Musica dal vivo

Spettacoli di danza

Servizio bar e ristorazione completo

Area relax con tavoli e sedute