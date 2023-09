Grande festa agricola: Birrone maranea day

Dal 22 al 24 Settembre MARANEA DAYS, si festeggia l’anima agricola di Birrone. Tre giorni intensissimi di Festa Agricola nella Taproom di Isola Vicentina.

antissima Musica, Mostra di Trattori Storici, Apertura Botti e Ospiti d'Eccezione in stile Birrone.

Birrone sempre più si impegnia nello sviluppo della filiera italiana e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio.

MARANEA! Inconfondibile Gluten Free Corn Ale di Birrone, realizzata con l'80% di malto d'orzo e il 20% di Mais Marano coltivato nei campi circostanti. Fresca, elegante e senza glutine!

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

COUNTRY TOUR in concerto

Mostra trattori storici

Apertura botti

SABATO 23 SETTEMBRE

NuOVANTA - PARTY 90+2000 dal Vivo!

Mostra trattori storici

DOMENICA 24 SETTEMBRE

RADIOSBORO in concerto

Ospite d’eccezione Manuel “Roccia” Battaglia, più volte Campione Italiano, Europeo e del Mondo di Braccio di Ferro

Mostra trattori storici



