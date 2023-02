'La Galerie' dei Machine de Cirque, arriva lo show di circo contemporaneo al Tcvi

39,00 euro l’intero, 34,00 euro il ridotto over 65 e 23,00 euro il ridotto under 30

Tornano per il secondo anno consecutivo al Teatro Comunale di Vicenza i Machine de Cirque, i funambolici artisti canadesi famosi in tutto il mondo per le loro raffinate creazioni di circo contemporaneo, con il nuovo show dedicato al mondo dell’arte, pittura e fotografia in particolare, intitolato “La Galerie”, in programma mercoledì 15 febbraio alle 20.45 in Sala Maggiore.

“La Galerie” è uno spettacolo di grande freschezza - regista e autore è Olivier Lépine, musica di Marie-Hélène Blay, scene di Julie Lévesque, luci di Bruno Matte, costumi di Émilie Potvin - che si interroga sulla dicotomia tra arte e non arte, attraverso l’esibizione di sette artisti circensi di fama internazionale ed una polistrumentista. L’ambientazione iniziale e raffinata da vernissage, cede il posto ad una mise en scène colorata e irriverente, in cui gli abiti scuri si tingono di sfumature di colore e i flûte di champagne vengono sostituiti da pennelli per dipingere. Lo spettatore assiste così ad una vera trasfigurazione sulla scena, in cui una pennellata di bascula, un acquerello alla barra russa, un collage di giocoleria coreografica sono solo alcuni dei momenti spettacolari della creazione. Il confine tra ciò che è arte e ciò che non lo è, svanisce gradualmente, lasciando lo spettatore interdetto ma soprattutto stordito dalla fantasmagoria della proposta in cui si fondono umorismo e poesia.

La Compagnia Machine de Cirque ha la sua sede nel Québec, in quel fertile laboratorio artistico che ha visto nascere realtà come il Cirque du Soleil e altre formazioni di nouveau cirque, grazie alla politica di sostegno che il governo canadese ha posto in essere nei confronti di questo genere artistico. Il Canada da tempo rappresenta l’eccellenza del circo contemporaneo ed ospita una delle più importanti scuole di circo a livello mondiale, l’École Nationale de Cirque (ENC).

I Machine de Cirque si contraddistinguono per l’alto tasso d’ingegno, la musica dal vivo e le performances teatrali; la “mission” del gruppo è quella di riunire varie tipologie di artisti e, utilizzando anche le nuove tecnologie, presentare spettacoli di circo contemporaneo vocati all’eccellenza, sviluppando potenzialità creative e artistiche di ogni singolo componente.

Gli artisti dei Machine de Cirque in scena al Teatro Comunale di Vicenza, saranno: Adam Strom, Antoine Morin, Connor Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, Pauline Bonanni, David Trappes & Marie-Michèle Pharand.

Per lo spettacolo restano ancora pochi biglietti. I biglietti per “La Galerie” costano 39,00 euro l’intero, 34,00 euro il ridotto over 65 e 23,00 euro il ridotto under 30