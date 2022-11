“La forza delle donne” a Marostica: 9 appuntamenti per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Si intitola “La forza delle donne” la rassegna di eventi promossi dalla Città di Marostica in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In calendario sono inseriti nove appuntamenti che affrontano il tema da vari punti di vista e toccando molti aspetti relativi al ruolo delle donne nella società, alla loro identità e alle loro caratteristiche. Dall’estetica al mondo del lavoro, dal benessere fisico a quello psicologico, fino all’autonomia professionale ed economica, passando per le oppressioni di alcuni contesti sociali e storici, le proposte della rassegna hanno l’intento di rinforzare l’attenzione verso la donna e le donne.

Gli appuntamenti si svilupperanno nell’arco di due settimane dal 17 novembre al 1° dicembre e sono stati organizzati in collaborazione con associazioni, gruppi, enti e professionisti che metteranno in luce, con diversi linguaggi e secondo le specifiche competenze, un aspetto riguardante il tema che è al centro della giornata del 25 novembre.

“LA FORZA DELLE DONNE” - PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Giovedì 17 novembre, ore 20.30 - Chiesetta San Marco

“Possibilità nascoste. Quando l’immagine diventa comunicazione”

A cura di “Guide di Stile” di Silvia Baggio

Attraverso la cura dell’immagine di sé si possono raggiungere obiettivi personali e professionali, scoprendo un nuovo modo di valorizzarsi e piacersi. I partecipanti saranno invitati con una particolare modalità interattiva a riflettere a rielaborare alcune loro convinzioni.

Mercoledì 23 novembre, ore 20.30 - Sala multimediale Opificio (Palazzo Baggio)

Il ruolo delle donne nella ‘ndragheta tra violenza, oppressione, potere e storie di riscatto attraverso il progetto “Liberi di scegliere”

Incontro con Alice Scomazzon, autrice della tesi di laurea (in collegamento Zoom)

“Liberi di scegliere” è un protocollo di intesa tra Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Tribunale per i Minorenni, Procura per i Minorenni e Procura Distrettuale di Reggio Calabria, Procura Nazionale Antimafia e Libera, sostenuto dalla Cei. Ha l’obiettivo di aiutare e accogliere donne e minori che vogliono uscire dal circuito mafioso, promuovendo una rete di protezione e di sostegno.



Venerdì 25 novembre, ore 19.30 - Piazza Castello

Fiaccolata con staffetta

A cura degli Assessorati ai Servizi sociali del Distretto 1 “Bassano”

Flash Mob “First of all, no. Second of all, no”

a cura di Danza Marostica ASD

Nel cuore della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la Città di Marostica e altri Comuni del territorio si uniscono simbolicamente con una fiaccolata di sensibilizzazione. Si invita alla partecipazione portando addosso qualcosa di colore rosso.



Sabato 26 novembre, ore 10.00 - Bar La Stazione piano primo

Identità capaci

Caffè con l’autrice del libro dott.ssa Sabrina Crapella

Il testo accompagna alla scoperta del proprio potere personale, quello del successo, della realizzazione, della salute e della prosperità. In queste pagine si può trovare un nuovo inizio, riscrivere la propria storia e disegnare una vita con i colori dei sogni. Sabrina Crapella è psicologa clinica e Life coach, si dedica all’insegnamento e al rinforzo del potenziale umano.



Sabato 26 novembre, ore 21.00 - Ridotto del Teatro Politeama

So Dan

Spettacolo teatrale, produzione “Gli Scavalcamontagne”. (Ingresso a pagamento)

Sara Tamburello, autrice del testo assieme ad Arianna Franzan, metterà in scena una storia realmente accaduta sullo sfondo delle due guerre mondiali. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne verranno letti anche alcuni brani selezionati.



Domenica 27 novembre, ore 18.00 - Chiesetta San Marco

Proiezione del film “Osama” di Siddiq Barmak (Afghanistan, 2003, 83 min.)

A cura del Gruppo Cineforum Marostica

Primo film realizzato interamente in Afghanistan dopo la caduta del regime talebano, Osama, vincitore del Golden Globe come miglior film straniero, racconta di una ragazza 12enne, Maria, che per sopravvivere e sfamare madre e nonna, si fa passare per maschio e si fa chiamare Osama.



Martedì 29 novembre, ore 20.30 - Chiesetta San Marco

Donna, forza fisica e sport

A cura di David Cei di “A.S.D. Be Strong Pesistica”

L’importanza della forza fisica nella donna ha molteplici benefici, dalla performance al metabolismo e alla salute. Nel corso della serata saranno approfonditi i vantaggi per le donne di essere più forti e robuste, traendone miglioramenti per il proprio benessere fisico.



Giovedì 1 dicembre, ore 20.30 - Chiesetta San Marco

Donne, professioni e libertà economica

Incontro con Elena Appiani (imprenditrice) e Carla Favero (Fond. Bellisario)

Ogni attività lavorativa delle donne crea indipendenza e dà sicurezza, economica, mentale psicologica e di affermazione di sé. Ne parleranno due donne protagoniste nel mondo dell’impresa e del lavoro, che porteranno la propria esperienza come professionista nel marketing, comunicazione e pubbliche relazioni e come commercialista, esperta in crisi d’impresa, educatrice finanziaria.



Per tutti gli eventi (eccetto lo spettacolo teatrale del 26/11) entrata libera fino ad esaurimento dei posti.