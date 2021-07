Concerto al Porto Burci: La Fortuna e Law j. Dinero

Cantastorie, chitarre acustiche, gambe incrociate e vinello a tenere compagnia.

Sabato 24 luglio dalle ore 21, Porto Burci ospita il duo indie folk LA FORTUNA + LAW J. DINERO ?

Presenti nel panorama musicale italiano da diversi anni, suonano canzoni intimiste.

ACCESSO E PRENOTAZIONI

Il circolo apre alle 19.00. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma riservati ai soci ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento).

La prenotazione da questo link: forms.gle/yvpAyqWsidCHtLwS6

Alle ore 20.55 le prenotazioni non saranno più valide e verrà data precedenza agli spettatori che si presentano ai cancelli.

Per info: portoburci@gmail.com

BIOGRAFIA

LAW J. DINERO:

è il nuovo progetto solista di Lorenzo Valè.

Dopo un'esperienza decennale come musicista, compositore e direttore artistico in diversi progetti vicentini, collabora attivamente con laCantina Records per la realizzazione di lavori in studio e la ricerca di artisti. Nell'inverno 2019 co-produce il disco d'esordio [Costello's Records] del cantautore vicentino Vigo. L'anno successivo registra chitarre e voci per il sophomore [Dischi Soviet Studio] di The_Mills. Una visione a 360° del mondo musicale locale lo porta nella primavera dello scorso anno ad affrontare un livello di scrittura più intimo e riflessivo, dando vita a questo progetto in bilico tra la tradizione appalacchiana e lo showgaze. Il primo EP "Sun House" è prodotto a Londra da Nicola Traversa (Hyde, di Oach, Nick Trick Dynamite Freak) ed è in uscita alla fine dell'estate.

LA FORTUNA:

è il progetto solista di Andrea Cichellero.

Dopo alcune esperienze con band locali, nel 2019 ha pubblicato i primi pezzi registrando in casa con una chitarra e una voce.

Nel corso del 2020 collabora con l’artista forget_the_rain per un singolo a cavallo tra il low-fi e l’hiphop chiamato "Teeth". Il 14 novembre 2020 pubblica il primo EP acustico “Vento Forte”: un disco che raccoglie delle canzoni intimiste in cui si raccontano storie già sentite mille volte, ma che abbiamo comunque bisogno di riascoltare.

Vento Forte è stato stampato in vinile da E’ Un Brutto Posto Dove Vivere (Padova), Non Ti Seguo Records (Milano) e Floppy Dischi (Rimini).

