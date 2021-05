La flora rupestre di Lumignano

La falesia di Lumignano è un sito di straordinario interesse, ma non soltanto arrampicatorio. È anche un'oasi naturalistica da conoscere e tutelare.

Con questa breve escursione andremo a conoscere una delle più importanti protagoniste delle pareti: la flora! Dalle piante pioniere a quelle rare, dalle piante aromatiche a quelle tossiche dal quale è bene tutelarsi, più aneddoti e curiosità varie. Un piccolo bagaglio di conoscenze utile per frequentare la nostra amata Lumignano con maggiore consapevolezza, rispetto e sicurezza.



Sabato 8 maggio 2021

Luogo e ora d'incontro:Ore 9:00 in Piazza Mazzaretto a Lumignano https://maps.app.goo.gl/d2U4vC7k9mD91q3z5

Dati tecnici:

- Lunghezza: 4 km circa

- Dislivello in salita: 200 m circa

- Impegno e difficoltà: medio/facile

- Durata prevista: 3 ore

Cosa serve:

- Scarpe da trekking o da avvicinamento

- Vestiario adatto alla stagione

- Zainetto leggero con un po' d'acqua e uno snack (a piacere...)

- Gel igienizzante

- Mascherina

Costo: 15 euro, per il solo servizio guida. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 366 1314248, Emanuele Carlan.