La fiaba sul comò, spettacolo di burattini on line

Continua domenica 21 febbraio (ore 18.30) la rassegna on line di spettacolo di burattini “La fiaba sul comò”, con Il gatto con gli stivali. A differenza del primo appuntamento, i prossimi spettacoli saranno tutti ad accesso gratuito in streaming sulla piattaforma ATCL Magazine (https://atclmagazine.it) nella sezione LIVE.

Nata da un’idea del presidente del Comitato della Biblioteca Civica di Marostica Maurizio Panici, in collaborazione con l’Amministrazione comunale ma anche dello Spazio Rossellini di Roma, la rassegna, curata da Chien Barbu Mal Rasè e dalla Compagnia La Settimana dopo, prevede anche le trasmissioni de I vestiti nuovi dell'imperatore (domenica 28 febbraio, ore 18.30) e I musicanti di Brema (domenica 7 marzo ore 18.30), tutte fiabe pensate per i più piccoli, per uno spazio di libertà, immaginazione e creatività. Il Teatro dei Burattini è accompagnato da narratori e narratrici sempre diversi e dalle musiche originali composte da Emanuela Belmonte.