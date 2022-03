La fabbrica del rinascimento: visita guidata alla mostra

Una visita guidata il 19/03/2022 per capire i valori e le strategie dei vicentini, che resero Vicenza una delle città più ricche della Serenissima durante il '500.

In soli 30 anni, dal 1550 all’inaugurazione del teatro Olimpico nel 1585, Vicenza si trasforma in una città dove genio e creatività si esprimono al meglio.

Grazie ad artisti come Palladio, Alessandro Vittoria, Jacopo Bassano, Vicenza diventa una vera “fabbrica” del Rinascimento.

In Basilica Palladiana sono ospitati capolavori assoluti di pittura, scultura e architettura, accostati a libri, tessuti, oggetti preziosi, arazzi, che ci permettono di fare un salto indietro nel tempo e conoscere le dinamiche commerciali nella Vicenza di Palladio.

LA FABBRICA DEL RINASCIMENTO - Basilica Palladiana Vicenza



Biglietto d'ingresso e visita guidata: € 20

Prenotazione obbligatoria: info@wetourguide.it

Whatsapp o sms: 3384103735