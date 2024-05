La cucina vicentina: presentazione del libro di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi

Se è vero che un libro di cucina non vale meno di qualsiasi altra grande opera della creatività e dell’ingegno umano, allora il grande e variegato patrimonio di ricette della provincia vicentina significa per Vicenza e la sua provincia non meno delle sue celebri architetture che la vedono giustamente appartenere, con ville e palazzi palladiani, al Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

La presentazione si terrà alla Biblioteca Internazionale "La Vigna" il 15/05/2024 alle ore 17,30.

In questo libro lo chef Amedeo Sandri “racconta” otto ricette per ogni mese: due menu completi di primi, secondi, contorni e dolci, e ne “riscopre” altre 21, salvandole dall’oblio per la gioia dei nostri palati. Questa nuova edizione è infine arricchita da Sandri con 4 ricette “palladiane” del celebre cuoco cinquecentesco Cristoforo di Messisbugo. Immancabili, a completare l’opera, i suggerimenti del “cantiniere” sui vini che accompagnano i cibi, scelti dal sommelier Maurizio Falloppi.

Un “racconto didattico”, come lo definisce Giuseppe Maffioli nella sua introduzione, “condito” da Amedeo Sandri con ricordi e aneddoti che completano un “paesaggio” che va oltre il gusto e si trasforma in emozione, ma anche e soprattutto una guida facile per chiunque voglia far rifiorire nella propria tavola la memoria della tradizionale cucina vicentina.

Al termine dell'incontro, degustazione di ricette tipiche vicentine.