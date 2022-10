La contadina astuta, spettacolo nel cortile palladiano di palazzo Trissino

Il REALISMO come esperienza storica - sabato 08/10/2022 alle ore 16,30 e 18 nel Cortile di Palazzo Trissino

Si tratta di un esperimento culturale ambizioso, frutto della collaborazione di MUSA Arte e spettacolo e con il patrocinio del Comune di Vicenza, che annovera ben due date con doppio spettacolo pomeridiano presso il prestigioso cortile di Palazzo Trissino nei giorni di Sabato 8 e Sabato 29 Ottobre.

Adatta a famiglie e ragazzi perchè divertente e brillante.

In proposta una perla della tradizione musicale italiana, l’operina comica “La Contadina Astuta” di G. B. Pergolesi con partitura trascritta da manoscritto Napoletano. La novità della proposta è una “Macchina del Tempo” azionata dal realismo della scenografia ovvero dall’architettura stessa di Palazzo Trissino che fa da cornice alla scena catapultando l’ascoltatore in una atmosfera settecentesca autentica. Questo realismo pervade inoltre i personaggi sulla scena che saranno spontanei e popolari, avulsi da quella recitazione manierista tipica dell’Opera post Wagner.



Una vicenda ambientata in una immaginaria Vicenza del ‘700 e presentata secondo tradizione con costumi d’epoca, azione scenica e tanta comicità. La produzione ricalca la tradizione del primo melodramma italiano del ‘700, quello che nasce dal popolo e per il popolo, con un linguaggio semplice, immediato e talvolta irriverente e con un occhio di riguardo rivolto alla comprensibilità del testo per facilitare la fruibilità anche da parte dei ragazzi. Oggi come allora le emozioni umane non sono cambiate e l’intento della rassegna è proprio quello di promuoverle attraverso la musica la recitazione e il canto, per insegnarci a non dimenticare mai l’amore che ci lega a questa Terra e al nostro passato.



Biglietto intero: 10 euro

Ridotto: 5 euro per i possessori del vicenza Card e under 30.

Ingresso libero per ragazzi al di sotto dei 10 anni



Prenotazione necessaria: 3470090600

Associazione MUSA Arte e Spettacolo

Comune di Vicenza