La civiltà contadina nei racconti di due autori locali: Gianni Giolo e Piersilvio Brotto

Verranno presentati il 22/02/2023 due libri sulla civiltà contadina scritti da due autori locali Gianni Giolo e Piersilvio Brotto, ben noti per le trascorse collaborazioni con la Biblioteca della Vigna. Durante l'evento, sarà possibile conoscere meglio la cultura contadina attraverso diverse prospettive e comprendere il modo in cui il mondo rurale è cambiato nel corso degli anni.



Il primo libro, "La civiltà contadina: ieri e oggi. Un saggio sulla letteratura veneta" di Gianni Giolo, si distingue per la sua prospettiva letteraria e offre un'affascinante sintesi del mondo rurale passato e presente attraverso l'analisi di oltre sessanta scrittori veneti. Il professor Giolo, con la sua formazione classica e lunga esperienza didattica, divide la trattazione in due parti: una pars destruens ed una pars construens, per giungere a una precisa conclusione personale. Nella prima parte, l'autore si concentra sulla critica del degrado delle tradizioni contadine, mentre nella seconda propone una visione più ottimista sulla speranza di un futuro migliore per il mondo rurale. Dopo la presentazione il libro verrà reso disponibile in formato pdf sul sito della Biblioteca.



Il secondo libro, "Diario di Martino e Lucia. Il mondo contadino nel Veneto negli anni '50 del '900" a cura di Piersilvio Brotto, è scritto come un vero e proprio dialogo tra un ragazzino di scuola elementare e il suo diario. Attraverso i suoi racconti, si scoprono le tradizioni e la vita familiare nella comunità contadina, evidenziando le componenti fondamentali della realtà del tempo: la famiglia, la scuola e la realtà parrocchiale. L'autore, laureato in filosofia e insegnante, ha una forte connessione con la realtà sociale della zona di S. Pietro in Gu (Pd) e una lunga esperienza come testimone appassionato e direttore editoriale di un periodico locale. Il libro presenta un originale apparato illustrativo, realizzato da Lanfranco Antonello utilizzando le foglie secche, per far rivivere le persone, gli animali e le case del territorio. Il ricavo dalla vendita del libro, per volontà dell’autore, verrà destinato alla Biblioteca “La Vigna”.



Durante la presentazione il prof. Mario Bagnara, componente il Consiglio Scientifico della Biblioteca “La Vigna” e autore della prefazione di entrambi i volumi, dialogherà con gli autori.



Ingresso libero.