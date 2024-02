Torna la Chiamata di Marzo a Recoaro, stand gastronomici e sfilate

A Recoaro si ripropone come da tradizione nell'ultima domenica di Febbraio (solo negli anni pari) la Chiamata di Marzo: una grande, originale e festosa manifestazione che vede sfilare per le vie della cittadina termale centinaia e centinaia di figuranti in costume, che in gruppi, a piedi o sui carri allestiti con ogni genere di scenografie, mettono in mostra una straordinaria serie di oggetti, attrezzi e testimonianze della civiltà e della tradizione "cimbra". Uomini e donne, attrezzi e costumi, bambini e animali, tutto ciò, insomma, che va a formare il quadro antico e vivo della montagna recoarese e dei suoi abitanti di un tempo, diviene protagonista nella rievocazione della Chiamata di Marzo. Testimoni e attori di una tradizione che si ripete ogni due anni.

Le storie, i mestieri, i prodotti ed il folclore del passato recoarese rivivono in una fantasmagorica girandola di scorci e di dettagli recuperati dai secoli. Un gioioso momento di riscoperta del passato, unico nel suo genere per originalità e suggestione. Una grandiosa sfilata che porta nelle vie del centro centinaia di figuranti in costume storico

Programma 2024

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2024

ore 10.00

Sfilata Scuole d'infanzia per le vie del centro

ore 20.00

Teatro Comunale: "I bòce de scola ciama marso"

SABATO 24 FEBBRAIO 2024

ore 14.00

Piazzale Duca d'Aosta: Partenza con bus navetta per una contrà dove stanno allestendo dei carri con assaggio di prodotti locali

ore 16.30

Apertura stand gastronomici

ore 18.00

Chiesa parrocchiale di Recoaro Terme: S. Messa in lingua cimbra

ore 21.00

Teatro Comunale: il Coro Aqua Ciara presenta "Piccole Dolomiti d'in...canto", un viaggio tra suoni e silenzi delle Piccole Dolomiti, narrati dalle suggestive fotografie di Massimo santagiuliana e accompagnati da canti del territorio.

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024

ore 9.30-19.30

Bus navetta da VALDAGNO ogni 30 minuti circa

ore 9.30

Posizionamento di alcuni carri in paese con animazione

ore 10.00

Apertura Stand Gastronomici

ore 14.00

Inizio della sfilata

ore 16.30

Piazza Amedeo Duca D'Aosta: arrivo carri e intrattenimento musicale

ore 17.30

Piazza Amedeo Duca D'Aosta: Premiazione del concorso "La vetrina della CHIAMATA DI MARZO"

ore 17.45

Piazza Amedeo Duca D'Aosta: Consegna attestati ai vari carri

ore 18.00

Piazza Amedeo Duca D'Aosta: Se brusa "L'omo de Paja"

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024

ore 20.00

Raggruppamento in Via Bruni: "Nemo a ciamar marso"

Aperto a tutti coloro che vogliono partecipare in costume e no, alla tradizionale Chiamata di Marzo.

Al termine cioccolata calda e vin brulé.