Cena cantata e sfilata di San Valentino a Villa Pigalle

La cena cantata di San Valentino a Villa Pigalle

Tavolo riservato in una sala romantica all'insegna del buon cibo.

Varietà e spettacolo: GIANNI SCRIBANO.

SFILATA MODA LE PARTICULIER

*Il Menù comprende*.

ANTIPASTO

Ventaglio di Bresaola di Angus Beef con Mousse di Robiola e Rucoletta

Cestino di Brisèe al Bacon e Cipolla Rossa di Tropea

PRIMO PIATTO

Riso Selezione Melotti alla Zucca, Curcuma ed Emulsione al Rosmarino

Cuori rossi con mozzarella di Bufala e Basilico

SECONDO PIATTO

Arrostino di Vitello al Tartufo ed Erbette

con Patate al Rosmarino

DESSERT

Dessert di Cupido

ACQUA, VINO E CAFFE’ IN ABBINAMENTO

Il Pranzo si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative.

- PREZZI -

35€ a testa

Per informazioni e prenotazioni:

telefono: 0424-560412

Hotel Villa Pigalle via Nazionale, 161 a Belvedere di Tezze sul Brenta – VI